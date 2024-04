Protest gegen das bayerische Genderverbot: Zwei Menschen klettern auf Fahnenmast vor der Bayerischen Staatskanzlei

Zwei Menschen haben einen Fahnenmast vor der Bayerischen Staatskanzlei in München erklommen, um gegen das bayerische Genderverbot zu demonstrieren. - Seit Montag ist in Bayern das Genderverbot in Kraft. Damit wollen sich zwei junge Menschen nicht abfinden. Sie klettern auf die Fahnenmasten vor der Staatskanzlei - und gendern in luftiger Höhe. Als Protest gegen das seit dem 1.

April in Bayern geltende Genderverbot an Bayerns Schulen haben zwei Schülerinnen am Mittwoch zwischen zwei Fahnenmasten vor der Staatskanzlei in München ein Banner mit der Aufschrift "*innen" angebracht. Oben angekommen setzten sie sich in selbst installierte Schaukeln zu dem Banner. Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben "andere Schüler*innen, Auszubildende und Student*innen auffordern, in Klausuren sowie im Alltag weiter zu gendern, um sich gegen Diskriminierung auszusprechen", wie sie im Anschluss mitteilte

