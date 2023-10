Protein-Pakete: 3 Fakten über Süßlupinen

Erbsen und Bohnen - diese Hülsenfrüchte kennt jeder. Anders ist das bei Süßlupinen. Hier kommt der Überblick. Welche Nährstoffe stecken in Süßlupinen? Unter anderem viel pflanzliches Eiweiß, wie es von der Verbraucherzentrale Bremen heißt. Das macht die Samen der Süßlupinen-Pflanze für alle interessant, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. 100 Gramm Lupinen enthalten bis zu 40 Gramm Protein - ähnlich viel wie Soja.

Kaufen kann man Süßlupinen - ähnlich wie man es von Kichererbsen kennt - entweder getrocknet oder gekocht in Dosen oder Gläsern. Die pure Süßlupine macht sich laut der Verbraucherzentrale gut in Currys, man kann sie aber auch zu Soßen verarbeiten. Lupinen gibt es aber auch in ganz anderer Form zu kaufen: gemahlen zu Mehl. Das eignet sich für glutenfreie Brote oder Kuchen. Es gibt auch Milchalternativen auf Süßlupinen-Basis.

