ProSiebenSat.1 kündigt Abschreibung auf Hollywood-Content an

Kurz vor Weihnachten kündigte ProSiebenSat.1 eine Abschreibung auf Hollywood-Content und damit verbunden mehr Investitionen in lokale Inhalte an: Warum? Wir haben unsere Programm-Investitionen analysiert und neu sortiert. Das bedeutet, dass wir mittelfristig sowohl in Sat.1 als auch auf ProSieben an einem weiteren Abend auf Lizenzware verzichten.

Wir werden in Zukunft auf beiden Sendern einen zusätzlichen Abend auf lokale Programme setzen - allerdings aufgrund von Vertragslaufzeiten und Produktionsvorläufen nicht von heute auf morgen.Wir sind und bleiben in Deutschland weiterhin gerne der größte Abnehmer von Hollywood-Programmen. Die Woche hat schließlich sieben Abende - und wir ein breites Senderportfolio. Und auch auf Joyn funktionieren US-Lizenz-Serien sehr gut. Joyn hat so viele gute Serien, was noch gar nicht entsprechend wahrgenommen wird. Wir bringen dieses Jahr zwischen 15 und 20 neue US-Serien in den AVoD-Bereich von Joyn (advertising-based video on demand, Anm. d. Red.). Also: Wir justieren unsere Programmstrategie. Hollywood gehört weiter daz





