ProSiebenSat.1 erwartet geringeren Umsatz als gedacht

Das Management hofft im traditionell wichtigsten vierten Quartal auf eine "leicht verbesserte Umsatz- und Ergebnisentwicklung", wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Unterföhring nahe München mitteilte. Das Vorweihnachtsgeschäft ist in der Branche von größter Bedeutung - und dennoch dürfte das Jahresumsatzziel nicht mehr zu schaffen sein.Trotz der Erholung nach den Quartalszahlen und der Aussagen zur erwarteten Entwicklung bis zum Ende des Jahres liegt der Börsenwert von ProSiebenSat.

1 mit knapp 1,3 Milliarden Euro immer noch ein Drittel unter dem Wert von Ende vergangenen Jahres. 2015 hatte die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 noch bei knapp zwölf Milliarden Euro gelegen.Der Vorstand warnte allerdings vor der anhaltenden Konsumflaute und der ausgebliebenen Erholung der Märkte, weswegen der Umsatz 2023 geringer ausfallen dürfte als gedacht. So soll der Erlös des laufenden Jahres nun "leicht unterhalb" der angepeilten Bandbreite liegen. Bislang war der Konzern von 3,95 bis 4,25 Milliarden Euro ausgegangen

DWDL: ProSiebenSat.1 korrigiert Prognose für 2023 nach untenDie ProSiebenSat.1 Media SE muss aufgrund der Konjunkturflaute ihre Prognose für 2023 nach unten korrigieren. Der Umsatz wird voraussichtlich leicht unterhalb des Zielbereichs von 4,10 Milliarden Euro liegen. Das adjusted EBITDA soll am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von 600 Millionen Euro liegen. Dennoch erwartet das Unternehmen ein leichtes Wachstum im vierten Quartal.

Herkunft: DWDL | Weiterlesen »

