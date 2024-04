ProSieben ändert Konzept von „The Masked Singer“

ProSieben nimmt in seiner Show „ The Masked Singer “ eine große Veränderung vor! Unter einer einzigen Maske soll sich in jeder Folge der neuen Staffel der Rate-Sendung ein anderer Promi verbergen. Damit werde auch die Zahl der Demaskierung en – stets das Highlight einer jeden Ausgabe – gesteigert, kündigte der Sender am Dienstag an. Insgesamt würden nun inklusive Finale 14 Stars enttarnt. „So viele wie noch nie zuvor.

“ „The Masked Singer“: Fliegender Wechsel unter neuer Maske Der Ablauf sieht demnach so aus: Unter der neuen Maske „Das Mysterium“ verbirgt sich in jeder Woche ein anderer Promi, der auch am Ende enthüllt wird. Daneben wird eine weitere Maske aus dem regulären Wettbewerb gelüftet. „So gibt es jeden Samstag zwei Demaskierungen“, rechnete ProSieben vor. Bislang hatte es so einen fliegenden Wechsel unter einer Maske bei „The Masked Singer“ nicht gegeben. Die Kostüme waren stets fest zugeordne

