Prominenter verändert Lebensstil nach Zahnarztdiagnose

(48) hat rund 15 Kilo abgenommen. Auslöser war eine überraschende Diagnose bei einem Zahnarztbesuch, wie er im Mai verriet. Jetzt schilderte er in 'Men's Health' ausführlich, wie er danach seinen Lebensstil veränderte. (54): 'Zu meiner Yankee-Zeit gehörte es zu unserer medizinischen Routine, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen, und seitdem bin ich dabei geblieben. Bei einem Besuch bei meinem Zahnarzt in Miami wurde bei mir eine Parodontitis diagnostiziert.

' Die chronische bakterielle Zahnfleisch-Infektion habe ihn 'nervös' gemacht, und er habe deshalb eine 'proaktive Behandlung' begonnen. 'Seitdem gehe ich alle drei Monate zur Behandlung und freue mich, diese Krankheit unter Kontrolle zu haben.' Damals habe er jedoch damit begonnen 'allgemein über die allgemeine Gesundheit nachzudenken, sei es zahnmedizinisch oder etwas wie stärker werden mit meiner Herz-Kreislauf-Arbeit'. Weiter schilderte er: 'Der erste Schritt ist immer der schwerste.





