Prominente Testfahrer der KTM RC8 C

📆 05.04.2024 11:36:00

📰 SpeedweekMag ⏱ Reading Time:

25 sec. here

10 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 41%

Publisher: 51%

KTM,RC8 C,Jack Miller

MotoGP-Star Jack Miller kommt zur «Academy of Speed» an den Salzburgring. Jüngste Version der aktuell schärfsten käuflichen KTM. Bei den Academy-Events sind aber auch absolute Einsteiger auf ihren Bikes willkommen. 1988 holte der österreichische 125er-Pilot Mike Leitner beim Grand Prix auf dem Salzburgring einen starken fünften Platz. 2024 kehrt Leitner mit einer völlig neuen Aufgabe an die Rennstrecke von Salzburg zurück. Schicksalsort Fahrerlager. Auch Mike Leitner zählt zu jener Spezies, deren natürlicher Lebensraum eine Rennstrecke ist. Der Oberösterreicher hat eine außergewöhnliche Motorsport-Vita vorzuweisen. Zunächst erfolgreicher Pilot, national als auch in der Weltmeisterschaft, wechselte Leitner auf die technische Seite des Profisports. Einen großen Namen machte sich der ehemalige 125er-Pilot vor allem als feste Instanz im Repsol Honda Werksteam. Bis Ende 2014 begleitete Leitner dort die Karriere von Dani Pedrosa.