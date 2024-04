Prominente aus dem Kreis Herford

Was haben eigentlich der ehemalige Profifußballer David Odonkor , Sänger und Songwriter Joris und Olympia-Sportlerin Kristin Pudenz gemeinsam? Diese drei Prominente n stammen aus dem Kreis Herford oder leben dort. Aber sie sind nicht die Einzigen. Hier ein Überblick: Joris : Sänger und Songwriter Mit seinem Debütalbum schaffte Joris es 2015 direkt auf den dritten Platz der Deutschen Charts, vor allem der Song 'Herz über Kopf' lief im Radio rauf und runter.

Aufgewachsen ist der Sänger in Vlotho, seine ersten Band- und Bühnenerfahrungen hat er mit einer Hardrockband an der Musikschule Herford gemacht. In einem Interview mit der 'Neuen Westfälischen' hat Joris erzählt, dass er gerne in seiner Heimatstadt ist: 'Ich fühle mich dort wohl und mag die vertraue Luft.' Trotzdem war es für seine Karriere wichtig, wegzuziehen: 'Vlotho ist natürlich keine Szene-Stadt der Livemusik, weshalb es für mich auch wichtig war, nach Berlin zu gehe

Kreis Herford Prominente David Odonkor Joris Kristin Pudenz

