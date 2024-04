Prominente Abgänge bei Werder Bremen

Die prominenten Abgänge bei den Bremern häufen sich. Bei Nick Woltemade und Eren Dinkci zog Werder zuletzt in den Vertragsverhandlungen den Kürzeren. Kapitän Marco Friedl setzt vorsorglich ein Zeichen. Doch der Kapitän will den jungen Kollegen keinen Vorwurf machen, genauso wenig wie dem Verein - so etwas gehöre nun einmal zum Fußball. Bei einer anderen Personalie versteht der Österreicher allerdings gar keinen Spaß. Friedl setzt sich vehement für einen Verbleib von Mitchell Weiser ein.

, Verhandlungen über eine Verlängerung führten bislang nicht zum Erfolg, nach Informationen der Deichstube liebäugelt der 29-Jährige mit einem Wechsel ins Ausland. „Es ist schade. Bei Eren hätte vor einem Jahr wahrscheinlich niemand gedacht, dass er so explodiert, er spielt eine überragende Saison. Deswegen hätte ich ihn gerne zurückgehabt“, sagt Friedl über Dinkci, der in dieser Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist und dort für Furore sorg

Werder Bremen Abgänge Vertragsverhandlungen Marco Friedl Mitchell Weiser

