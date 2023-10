'Promi Big Brother': Startschuss für die 24/7-Überwachung steht

Die 10. Ausgabe von"Promi Big Brother" wird erstmals zu 100 Prozent zu sehen sein. Nun steht fest, wann der Livestream bei Joyn losgeht.

In diesem Jubiläumsjahr wird alles anders bei "Promi Big Brother": Zum ersten Mal werden Zuschauer die Möglichkeit haben, den Stars während jeder einzelnen Sekunde im TV-Container beizuwohnen. Inzwischen steht auch fest, wann der Startschuss für die 24/7-Überwachung fallen wird: Ab dem 18. November um 18:00 Uhr wird der Livestream bei(20. November, 20:15 Uhr) los.

