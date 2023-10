Promi Big Brother: 24/7-Livestream startet zwei Tage vor offizieller Eröffnungsshow

In diesem Jahr wird es bekanntlich erstmals einen 24/7-Livestream von"Promi Big Brother" zu sehen geben. Nun steht fest, dass das Geschehen im Haus schon zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsshow verfolgt werden kann. Während der Staffel-Auftakt am Montag, den 20. November um 20:15 Uhr in Sat.1 erfolgen wird, steigt Joyn mit dem Livestream bereits am 18. November um 18:00 Uhr ein.

Von diesem Moment an können Fans von"Promi Big Brother" die Geschehnisse der Show jederzeit live auf dem Channel"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" gegen Bezahlung bei Joyn Plus+ sehen. Es reicht also, den regulären Abo-Tarif des Streamingdienstes zu buchen, ein zusätzliches Entgelt für den Livestream fällt nicht an.

Mit Influencerin Yeliz Koc und Peter Klein, der mit seiner Ex-Beziehung zu Katzenberger-Mama Iris Klein immer wieder Schlagzeilen machte, stehen die ersten beiden Bewohner von"Promi Big Brother" bereits fest. Darüber hinaus sollen sich schon ab Anfang November neun Influencer um einen Platz in der Show duellieren."Promi Big Brother - Die Penny Challenge", so der gesponserte Titel des Formats, ist ab dem 7. headtopics.com

