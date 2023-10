Prognose für EBITDA von Unternehmen erhöht

Bisher lag die Prognose bei 5,6 Millionen bis 5,9 Millionen. Das bereinigte EBITDA sieht die Gesellschaft bei 29,0 Milliarden Dollar bis 29,2 Milliarden ...

Schwarzarbeit in Deutschland steigt auf 463 Milliarden EuroLaut Prognose wird der Umfang der Schwarzarbeit in Deutschland in diesem Jahr auf geschätzte 463 Milliarden Euro steigen, was einer Zunahme von rund 80 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022 entspricht. Dies entspricht 10,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Schätzungen basieren auf einem komplexen Verfahren, das verschiedene Indikatoren der Schattenwirtschaft berücksichtigt. Aufgrund hoher Preise und der Energiekrise wurde die Prognose um 20 Milliarden Euro nach oben korrigiert. Weiterlesen ⮕

Warren Buffett und Bill Gates setzen auf dieselben AktienWarren Buffett und Bill Gates haben beide Aktien von Kraft Heinz in ihren Portfolios. Gates hält 2,62 Millionen Aktien im Wert von über 93 Millionen Dollar, während Buffett über 325 Millionen Aktien im Wert von 11,56 Milliarden Dollar besitzt. Weiterlesen ⮕

Redcare Pharmacy vor Zahlen: Höhere Prognose voraus?Am Dienstag (31. Oktober) will Redcare Pharmacy detaillierte Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Zu Beginn des Monats hat das MDAX- Unternehmen dem Kapitalmarkt bereits vorläufige Umsatzzahlen an die Hand Weiterlesen ⮕

secunet Security Networks: Q3-Zahlen mit schwachem EBIT, Prognose gekürzt; AlsterResearch stuft auf KAUFEN hochsecunet veröffentlichte am Freitag eine Prognosesenkung, die mit den vorläufigen Zahlen für Q3. Das Unternehmen senkte seine Ergebnisprognose für das GJ23 aufgrund eines ungünstigen Produktmixes, während Weiterlesen ⮕

Nasdaq: tägliche Prognose vom 30.10.2023 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive TraderDer Nasdaq konnte sich im Zuge einer Erholung an und über die SMA20 (aktuell bei 14.362 Punkten) schieben, aber nicht festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf weiter abwärts. Die Erholungen, die sich bis zum Wochenschluss eingestellt haben, wurden gleich wieder abverkauft. Weiterlesen ⮕