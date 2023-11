Prognose: Energieverbrauch fällt 2023 auf Rekordtief

» Vor allem die energieintensiven Industriezweige verzeichneten Produktionsrückgänge, was spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch habe. Einen verbrauchssenkenden Effekt habe auch die gegenüber dem Vorjahr wärmere Witterung. Nach Berechnungen der AG dürfte von der gesamten prozentualen Verbrauchsminderung etwa ein Fünftel witterungsbedingt gewesen sein. Ein dritter verbrauchssenkender Effekt ergebe sich aus dem Energiepreisniveau.

