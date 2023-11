Prognose: Energieverbrauch fällt 2023 auf Rekordtief

Der Energieverbrauch in Deutschland sei 2023 insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt, hieß es. „Die diesjährige wirtschaftliche Leistung könnte in der Größenordnung von 0,5 Prozent zurückgehen.“ Vor allem die energieintensiven Industriezweige verzeichneten Produktionsrückgänge, was spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch habe.

Ein dritter verbrauchssenkender Effekt ergebe sich aus dem Energiepreisniveau. „Zwar sind die Einfuhrpreise für die wichtigsten Importenergien im Jahresverlauf deutlich gesunken. Die Preise liegen dennoch weiterhin deutlich über dem Niveau von 2021.“ Man gehe davon aus, dass die anhaltend hohen Preise sowohl für Einsparungen sorgten, aber auch zur Kürzung energieintensiver Produktionen führten.

Ein verbrauchssteigernder Effekt gehe hingegen von der demographischen Entwicklung aus. So führe ein migrationsbedingter Zuzug von 1,35 Millionen Menschen zu einem Anstieg des Energieverbrauchs in einer Größenordnung von etwa 200 Petajoule.Deutschlad verbraucht weniger Energie im Vergleich zum Vorjahr. Das prognostiziert die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Die schwächere Wirtschaftsleistung ist nur einer von vielen möglichen Gründen, warum.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Prognose: Energieverbrauch fällt in Deutschland 2023 auf RekordtiefBERLIN (dpa-AFX) - Der Energieverbrauch in Deutschland fällt in diesem Jahr einer Prognose zufolge auf ein Rekordtief - vor allem wegen der schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: Prognose: Energieverbrauch fällt in Deutschland 2023 auf RekordtiefPrognose: Energieverbrauch fällt in Deutschland 2023 auf Rekordtief

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EQS-News: Scout24 SE: Anhaltende Wachstumsdynamik und starke Margenentwicklung in Q3 2023 2023 führen zu einer erneuten Anhebung der ooEBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen Anhaltende Wachstumsdynamik und starke Margenentwicklung in Q3 2023 2023 führen zu einer erneuten Anhebung der

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

: Fresenius Medical Care hebt EBIT-Prognose für 2023 anVon Britta Becks

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Fresenius Medical Care hebt EBIT-Prognose für 2023 anDJ Fresenius Medical Care hebt EBIT-Prognose für 2023 an Von Britta Becks FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Ergebnis-Prognose für das laufende

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U passt Prognose für 2023 an.DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U passt Prognose für 2023 an. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Marburg (pta/01.11.2023/22:35) - Die Jahresziele sind aufgrund der erschwerten

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕