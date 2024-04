Profisurferin Valeska Schneider kehrt immer wieder in ihre Münchner Heimat zurück

Erst mit 20 hat Valeska Schneider den Einstieg ins Profisurfen gefunden. Heute surft sie in der ganzen Welt – kehrt aber immer wieder in ihre Münchner Heimat zurück, an den Eisbach .

Dieser Text stammt aus dem stern-Archiv und erschien zuerst im September 2023. Weil der Eisbach im aktuellen Beachatlas-Ranking auf Platz 45 der 100 schönsten Strände der Welt landete, veröffentlichen wir ihn an dieser Stelle erneut.während eines Auslandsaufenthalts in Australien mit dem Surfen angefangen. Heute kann die 31 Jahre alte Profisportlerin vom Surfen leben.

Als die gebürtige Starnbergerin nach ihrem Auslandsjahr zum Studieren nach München zieht, wird die bayerische Surfmetropole ihr Zuhause. 500 Kilometer vom Meer entfernt bietet München eine Welle, die zum Touristenmagneten geworden ist: die. Mehr als 3000 Menschen surfen inzwischen nach Schätzungen regelmäßig in München. Valeska Schneider aber hat lange vor der Eisbachwelle gezögert.

