Produktfälschungen auf Handelsplattformen wie Amazon, Alibaba und eBay

📆 05.04.2024 22:30:00

Auf Handelsplattformen wie Amazon, Alibaba oder eBay wimmelt es nur so von Fake-Produkten, die nicht nur aufgrund ihrer niedrigen Preise sehr beliebt sind. Fake-Produkte sind so beliebt wie nie zuvor. Viele junge Bürger und Bürgerinnen der EU bestellen sie sogar absichtlich, beispielsweise um Geld zu sparen oder weil sie eine Empfehlung erhalten haben. Einen Eindruck davon, wie viele Menschen Produktfälschungen über gängige E-Commerce-Plattformen wie Amazon, Alibaba und eBay erwerben und wie viel davon am Ende beim deutschen Zoll landet, erhaltet ihr hier. Auf eBay könnt ihr nicht nur Fake-Produkte aus dem Ausland importieren, sondern auch eure eigenen Altlasten verscherbeln . Wie ihr dabei am besten vorgeht, erfahrt ihr im Video. Produktfälschungen im Aufwärtstrend – Amazon, Alibaba und eBay machen's möglich Waren aus dem Ausland zu bestellen ist heutzutage wahrlich keine große Herausforderung mehr