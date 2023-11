Procreate Dreams: Neue Animations-App für iPad-Künstler

Das altgediente Procreate zählt bei iPad-Künstlern schon lange mit zu den beliebtesten Zeichen-Apps. Auf dessen Basis bietet der Hersteller nun mit Procreate Dreams eine Animations-App an, die weit über die simple Frame-by-Frame-Animation des Vorbilds geht.In Dreams gibt es eine Zeitleiste mit Spuren, auf die man Zeichnungen, Textobjekte, Audioschnipsel oder Bilder beliebig verteilen und kombinieren kann. Abhängig vom iPad-Modell lassen sich dabei bis zu 200 Spuren unterbringen.

Das potenteste Apple-Tablet meistert zudem vier Video-Spuren mit 4K-ProRes-Material.Die Timeline zoomt man frei per Zwick- und Spreizgesten, was auch bei vielen Spuren erstaunlich flüssig vonstattengeht. Dreifingergesten skalieren die dargestellte Höhe der Spuren oder ändern die Bereite der Timeline und somit den sichtbaren Zeitbereich. Praktisch: der Ausschnitt auf dem Display bestimmt auch gleich den Loop-Bereich für die Wiedergabe. Bei besonders kleiner Darstellung sieht man die Clips auf den Spuren als einfarbige Striche, welche bei Vergrößerung eine Vorschau des Inhalts preisgebe





heiseonline » / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Android-Smartphones: Huawei-App hält Google-App für TrojanerUnter anderem die Optimizer-App von Huawei stuft Googles Such-App als SMS-Trojaner ein. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehlalarm.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

WhatsApp: Native App jetzt im Mac App Store verfügbarDer Messenger WhatsApp ist jetzt runderneuert im Mac App Store abrufbar. Welche Vorteile und Funktionen in der neuen Version stecken.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

App Store ungleich App Store: Wie Apple dem Digital Markts Act entkommen wollteUm möglichst wenig reguliert zu werden, pochte Apple darauf, verschiedene App-Läden und Browser zu betreiben. Die EU-Kommission ließ sich davon nicht beirren.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

„Dog Days“ im Cali Dreams in Düsseldorf​: Hier werden Hunde zu Insta-Stars​Im Instagrammuseum „Cali Dreams“ in Düsseldorf standen diesmal die Vierbeiner im Mittelpunkt. Bei der zweiten Auflage der „Dog Days“ konnten Hunde in über 20 verschiedenen Kulissen perfekt in Szene gesetzt werden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

40 Jahre «Sweet Dreams» - Eurythmics-JubiläumMit seiner Ex-Freundin Annie Lennox gründete Dave Stewart 1980 die Eurythmics und stürmte weltweit die Hitparaden. Zum 40-jährigen Jubiläum ihres Erfolgsalbums «Sweet Dreams» bringt Stewart die Musik der Eurythmics zurück auf die Bühne.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

40 Jahre 'Sweet Dreams' - Eurythmics-JubiläumMit seiner Ex-Freundin Annie Lennox gründete Dave Stewart 1980 die Eurythmics und stürmte weltweit die Hitparaden. Zum 40-jährigen Jubiläum ihres Erfolgsalbums 'Sweet Dreams' bringt Stewart die Musik der Eurythmics zurück auf die Bühne.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »