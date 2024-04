Probleme mit Verbindung von chinesischer TV-Box über Gäste-WLAN

Hallo Zusammen. Ich habe eine günstige chinesische TV-Box, welche ich aus aus dem Gäste-WLAN der Fritzbox betreibe. Vor ein paar Jahren war es bereits ein Krampf den Port 123 fürs Gäste-WLAN freizugeben, damit sich die Uhr synchronisieren kann und SSL funktioniert. Ich weiß leider nicht mehr genau wie, aber ich habe es hinbekommen.

Ich erinnere mich nur dunkel, dass es irgendie invers funktionierte, also das man angeben muss was man blocken will und ich den Blockbereich aufsplitten musste, um den freizugebenden Port herum sozusagen. Aber das finde ich aber nicht mehr. Heute stehe ich vor einem ähnlichen Problem. Das gleiche Gerät soll eine Verbindung mit einem Wireguardserver (UDP-Port 51820) in Japan aufbauen. Aus dem normalen WLAN heraus funktioniert es, nur wieder aus dem Gäste-WLAN nicht. >Hier< steht in der Antwort etwas von Listen die anzupassen sind...

