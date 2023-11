Probleme mit der Performance bei neuem Spiel auf Steam

Das Spiel erschien zuerst zu größtenteils negativen, jetzt durchwachsenen Reviews auf Steam. Nur: Es liegt nicht am Spiel, sondern vor allem an der Performance. Und dass die ein Problem ist, war Entwickler und Publisher vorher bekannt. Solche Releases werden immer mehr zur neuen Norm in der Gaming-Industrie, und... das kann doch eigentlich nicht sein, oder?

MEİNMMO: Neues Horror-Spiel auf Steam bekommt 97 %, weil es so verstörend istDas Horror-Spiel „Slay the Princess“ hat Steam im Sturm erobert. Die Begeisterung ist groß – aber das schaurige Spiel ist definitiv nicht für jeden etwas.

GAMESTAR_DE: Der größte Krieger aller Zeiten ist mit dem Action-Spiel Achilles: Legends Untold jetzt auf SteamIn Achilles: Legends Untold begebt ihr euch auf eine Reise durch die Ära der Mythen. In der Haut des legendären Kriegers Achilles kehrt ihr...

BILD_SPORT: Da passt (fast) alles: Der FC St. Pauli hat die Tetris-TruppeWie beim Kult-Spiel Tetris kann St. Pauli ohne Probleme Ausfälle und Rotation kompensieren

GAMESTAR_DE: 86 Prozent positiv: Auf Steam geht gerade ein neues Craftingspiel durch die DeckeDer endgültige Release von My Time at Sandrock lockt gerade viele Spielerinnen und Spieler in die Crafting-Sandbox.

MEİNMMO: In einem neuen Koop-Game auf Steam gewinnt ihr nur, wenn ihr ein gutes Herz habtIn KarmaZoo werden eure guten Taten nicht nur belohnt, sondern entscheiden über den Erfolg eurer Gruppe. Mehr erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

