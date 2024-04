Probleme mit der Fritz!Box nach Werkeinstellungen

Hallo, seit diesem Monat habe ich täglich kurze Internetausfälle . Ich bin bei Vodafone, und die sagten mir nach Prüfung, dass meine Fritz!Box ein Fehler hat, und ich diesen auf Werkeinstellungen zurücksetzen soll. Das habe ich dann getan und mich mit dem 'Modeminstallationscode' ins Internet gewählt.

Dann habe ich ein neues WLAN Passwort erstellt, und versucht mich mit meinem Handy einzuloggen, aber selbst mit einem einfachen vergebenen Passwort, hat das nicht geklappt, denn Fehlermeldung ist: 'Passwort falsch'. Nachdem ich dann das Routerloginpasswort in der Fritz!Box Benutzeroberfläche wieder durch ein einfaches Passwort gewechselt habe, kann ich nach ausloggen und wieder einloggen mit selben einfachen PW nicht einloggen. Kann das wirklich ein Routerfehler sein? 1712242474 Okay, ein altes Passwort für den Routerlogin hat geklappt. Vielleicht lag es an der Fritz!Box Sicherungsdatei, dass diese das alte Passwort eingespielt hat. 1712242580 Und noch mal 'Okay' .

