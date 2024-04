Probleme mit dem One UI 6.1 Update für Samsung Galaxy S23-Serie

Seit vergangener Woche ist das One UI 6.1 genannte Update von Samsung für ausgewählte Galaxy -Smartphones zum Download freigegeben worden. Speziell bei der Galaxy -S23-Serie scheint es jedoch einige Probleme zu geben. One UI 6.1 versorgt aktuelle Samsung -Smartphones mit einigen KI-Features und wurde vom Hersteller als enorm wichtiges Update eingestuft.

Auf Reddit sowie dem Samsung Community-Forum äußern sich zahlreiche Besitzer des Galaxy S23 sowie dem zugehörigen Plus- und Ultra-Modell, dass das Smartphone nach Installation des One UI 6.1 Updates nicht richtig reagiert. Konkret äußern sich die Probleme in »einem Totalausfall des Touchscreens«; der Bildschirm reagiert also nicht auf Eingaben. Demzufolge soll ein Großteil der Fehlerberichte von Handys stammen, deren Bildschirm mit einem Ersatzteil eines Drittanbieters ausgetauscht wurde

Samsung Galaxy One UI 6.1 Update Probleme Galaxy S23

