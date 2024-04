Probleme beim Bau des Leopard 2-Kampfpanzers

Der Rüstungskonzern KNDS baut den „ Leopard 2 "- Kampfpanzer . In einer Dokumentation der ARD spricht der Geschäftsführer Ralf Ketzel unbequeme Wahrheiten aus und erklärt die Probleme beim Bau des Panzers.

In dem Bericht werden die rechtlichen Limitationen, die komplexen Lieferketten und die aufwendigen Genehmigungsverfahren als Gründe für die begrenzte Produktionskapazität von 40 bis 50 Panzern pro Jahr genannt. Ketzel betont, dass Kriegswaffen nicht auf Vorrat produziert werden dürfen.

