Pro Sieben enthüllt Masken und Promis in neuer Show

Und Pro Sieben packt zum Jubiläum noch eine Schippe drauf. Zusätzlich zu jeder Masken - Enthüllung steckt außerdem unter dem „Mysterium“ jede Woche ein anderer Promi, der sich zu erkennen gibt. Auch an diesem Samstag schlüpften also gleich zwei Promis aus ihrem Kostüm und sorgten für große Augen im neuen Rate-Team .(38) gehört ebenso wie Comedian Rick Kavanian (53) zum festen Kern des Rate-Panels, Sänger Max Giesinger (35) ist an diesem Abend als Gast dabei.

Immer wieder gibt das „Mysterium“ im Laufe der Live-Show Hinweise zu seiner Identität, bis es dann endlich singt - und eine Wahnsinns-Stimme offenbart. Nach dem Auftritt zu „Somebody to love“ von Queen ist Palina überwältigt: „Das ist unfassbar, wie gut diese Performance war!“ Trotz des professionellen Operngesangs tippt sie auf Comedian Thomas Hermanns (61), während außerdem Namen wie Max Raabe (61) und Erwin Schrott (51) im Raum stehen. Die Enthüllung offenbart dann jedoch den internationalen Opern-Star Rolando Vollazó

