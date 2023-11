Pro-palästinensische Demo in Münster kurzfristig abgesagt

In Münster ist eine pro-palästinensische Demo von der Polizei kurzfristig abgesagt worden. Erlaubt war dort nur eine Kundgebung mit Auflagen - unter anderem durften keine Flaggen gezeigt werden. Nach WDR-Informationen kam die Absage am Samstag etwa 45 Minuten vor dem Start der geplanten Demonstration. Die Polizei verbot einen Zug der pro-palästinensische Demonstranten durch die Stadt Münster, ermöglichte aber eine 'Standkundgebung' auf der Stubengasse.

Laut Polizei nahmen 150 Menschen daran teil. Nach WDR-Informationen wollen die Demonstranten gegen das kurzfristig erfolgte Verbot des Aufzugs klagen. Einen Tag zuvor, am Freitag, hatten Richter des Verwaltungsgerichts Münster entschieden, dass die Begründung der Polizei nicht ausreiche, dass weitere Straftaten bei den Pro-Palästina-Demos zu erwarten seien. Damit sei das Verbot rechtswidrig. Auf WDR-Nachfrage erklärte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Münster am Samstagebend noch mal, dass nach der Entscheidung vom Freitag ein Zug durch die Stadt erlaubt gewesen wäre





🏆 15. WDRaktuell » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berliner Polizei ist mit Schutz von Pro-Israel-Demo in Neukölln überfordertAm Freitag sollte eine Demonstration gegen Antisemitismus über die Sonnenallee zur Al-Nur-Moschee ziehen. Der Veranstalter musste absagen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Hamburg: Hunderte bei pro-palästinensischer Demo – Polizei rückt mit Wasserwerfer anAm Steindamm/Ecke Stralsunder Straße (St. Georg) haben sich am Samstagmittag Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Solche Demos hatte

Herkunft: mopo - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Hamburger Polizei löst Pro-Palästina-Demo in St. Georg aufAuch in Hamburg kam es zu öffentlicher Zustimmung zu dem Hamas-Angriff. Wie nimmt er die Stimmung in seiner islamischen Gemeinde wahr?

Herkunft: ndr - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Wieder „From the River to the Sea“-Parolen: Polizei ermittelt nach Pro-Palästina-Demo in BerlinBei der pro-palästinensischen Demonstration am Sonnabend in Berlin riefen einige der 3500 Teilnehmer auch antisemitische Parolen. Eine wurde jüngst erst als strafbar eingestuft.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Pro-Palästina-Demo vor dem Dom – Kölner Polizei zur LageWährend im Rhein-Energie-Stadion das Derby beginnt, läuft in der Innenstadt eine Pro-Palästina-Kundgebung. Die Kölner Polizei berichtet, wie die Lage ist.

Herkunft: express24 - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »

Verbotene Pro-Palästina-Demo: Wie die Polizei auf dem Rathausplatz vorgingDie Pro-Palästina-Versammlung auf dem Augsburger Rathausplatz wurde von der Polizei aufgelöst. Wie sie dabei vorging und was die Stadt zum künftigen Umgang sagt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 15. / 67,76 Weiterlesen »