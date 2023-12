Pro-Palästina-Kundgebung in Essen: Islamismus in Deutschland auf dem Vormarsch

Vor dem Hintergrund des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts gibt es große Sorgen, dass der Islamismus in Deutschland erneut Auftrieb erhält. Der Verfassungsschutz sieht eine akute Gefahr für islamistische Anschläge. Im dschihadistischen Spektrum gebe es Aufrufe zu Attentaten, erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang Ende November. Auch anderweitig ist die islamistische Szene aktiv, Experten beobachten ein Erstarken in Deutschland.

Wie sie sich wieder zeigt und wie gefährlich sie ist – die wichtigsten Fragen und Antworten.Wie groß ist die Gefahr von islamistischen Anschlägen in Deutschland? Warnungen vor möglichen islamistischen Anschlägen in Deutschland kommen inzwischen aus Sicherheitskreisen, von Wissenschaftlern und aus der Politi





DLFNachrichten » / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie Deutschland und die Türkei um Fußball-Talente kämpfenGegen die Türkei wird Ilkay Gündogan die DFB-Elf als Kapitän anführen. Längst feilschen die Verbände um die besten Talente. Derzeit scheint die Türkei vorne.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Nach Zulassungsverlängerung: Wie weiter mit Glyphosat in Deutschland?Landwirtschaftsminister Özdemir will gegen die weitere Zulassung von Glyphosat vorgehen. Viele Optionen bleiben ihm dabei aber nicht, wenn er eine Klagewelle vermeiden will. Von Alexander Budweg.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Argentinischer Abiturient in Deutschland: "Man weiß nie, wie viel man am Ende des Monats hat"Ob er jemals wieder zurück nach Argentinien gehe, "hängt zum großen Teil von dieser Wahl ab", sagt Lucas Suarez Magenschab und verschränkt die Arme vor der Brust. Der Zwanzigjährige sitzt in einem Café in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, ein kurzer Snack, bevor es zur Arbeit geht. Lucas verkauft Sportartikel. Vor knapp zwei Jahren hat er in Argentinien sein Abitur gemacht. Kurz danach reiste er nach Deutschland, kam die ersten Monate bei seiner Tante unter, lernte Deutsch und suchte sich einen Job. Dass er von seinem Job leben und sogar noch etwas ansparen kann, ist für Lucas nicht selbstverständlich: In seinem Heimatland Argentinien beträgt die jährliche Inflation 143 Prozent. "Man weiß nie, wie viel man am Ende des Monats hat, immer ändert sich der Wechselkurs oder es gibt eine neue Steuer", sagt Lucas.Er hält es deswegen für zynisch, dass die aktuelle Regierungskoalition bei der Präsidentschaftswahl diesen Sonntag ausgerechnet ihren Wirtschaftsminister Sergio Massa ins Rennen schickt

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Wie Deutschland seine Probleme lösen kannHaushaltssperre, Schuldenbremse, Kanzlerkrise: Unser Kolumnist Fabio De Masi macht konstruktive Vorschläge, wie die (neue) Bundesregierung diese Probleme endlich lösen könnte. Ein Kommentar. Politik

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Wie geht es weiter mit der Klimapolitik in Deutschland?Expertinnen und Experten geben auf diese Frage eine eindeutige Antwort. Denn es gibt eine Möglichkeit, den klimaneutralen Umbau des Landes voranzutreiben, ohne den Bundeshaushalt zu belasten.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Habeck sieht nach Haushaltsurteil Energiepreisbremse in GefahrNach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts könnten nun auch andere Fonds als nichtig erklärt werden. Das kann Auswirkungen auf die Energiepreisbremse haben, fürchtet Habeck.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »