Prix Europa ehrt zwei NDR Koproduktionen: 'This is not Sweden' und 'Power Play'

27.10.2023 22:48:00 / Herkunft: FN_Nachrichten

Hamburg (ots) - Die beiden Serien 'This is not Sweden' und 'Power Play', beides internationale NDR Koproduktionen, sind am Freitagabend, 27. Oktober, beim Prix Europa geehrt worden. 'This is not Sweden'