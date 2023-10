Pritzl verlässt Crailsheim sofort

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Pritzl kam auf lediglich drei Pflichtspieleinsätze für die Zauberer. Künftig trägt er das Trikot des belgischen Vereins Kortrijk Spurs. "Brevin und sein Agent kamen mit dem Angebot aus Belgien auf uns zu. Letztlich ist das für beide Seiten die beste Lösung", sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat.

Schwieriges Wochenende für Philipp Öttl in NavarraDie Kawasaki ist in schnellen Kurven gut, auch auf der Bremse ist sie stark: Beides kann sie auf der nur knapp 4 Kilometer langen Strecke in Navarra nicht ausspielen. Hinzu kommt, dass Hitze der ZX-6R nicht zusagt. Nicht überraschend erlebt Philipp Öttl als souveräne Nummer 1 der Grünen in Nordspanien eines seiner schwierigsten Wochenenden; im Gegensatz zu den anderen Spitzenfahrern durfte er in Navarra vorab auch nicht testen. Weiterlesen ⮕

So macht ihr euer Xiaomi-Handy einfach schnellerDer chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi bietet unzählige Modelle in Deutschland an. Viele davon laufen sehr gut, doch bei manchen Smartphones muss man etwas nachbessern, um eine höhere Leistung zu erhalten. Wie bei Samsung sind auch bei Xiaomi oft die Animationen verantwortlich dafür, dass das Smartphone nicht flüssig läuft. Grundsätzlich wäre das Smartphone dazu in der Lage, doch die Oberfläche sorgt dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Das betrifft eher Smartphones der Mittelklasse, doch die sind auch besonders beliebt. Es gibt aber eine Möglichkeit, um euer Xiaomi-Handy spürbar schneller zu machen. Ihr könnt die Animationen einfach ausschalten. Dadurch werden viel weniger Animationen angezeigt, die dann natürlich auch nicht ruckeln können. So fühlt sich das Smartphone deutlich flotter an. Dazu müsst ihr bei Xiaomi wie folgt vorgehen: Einstellungen Weitere Einstellungen Bedienungshilfen Sehen Animationen entfernen Oben im Video zeigen wir euch das Ergebnis. Für wen eignet sich die Funktion zum Animationen ausschalten? Die Möglichkeit, Animationen auszuschalten und so das Smartphone zu beschleunigen, ist natürlich optional. Läuft euer Xiaomi schnell oder euch stören die nicht immer flüssig laufenden Animationen nicht, dann müsst ihr gar nichts machen. Wenn euch unnötige Animationen, die zudem nicht sauber laufen, aber auch so stören wie mich, dann probiert es aus. Weiterlesen ⮕