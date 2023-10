„Prison Break“ Ende erklärt: Das Staffelfinale lässt vieles offen

Staffel 5 endet die Serie zum zweiten Mal und hält erneut die Zuschauer in Atem. Die nach jahrelanger Pause nachgeschobene Staffel lieferte aber nicht nur Antworten, sondern warf auch neue Fragen auf. Das blutige Finale stellt hiervon keine Ausnahme dar. Wer das Staffel 5-Finale noch nicht gesehen hat und Spoiler scheut, sollte an dieser Stelle umkehren, denn um das Ende von „Prison Break“ zu erklären, gehen wir im Detail auf das Staffelfinale und die fünfte Staffel ein.

Die fünfte Staffel steigt sieben Jahre nach diesen Ereignissen ein. Sara hat erneut geheiratet und lebt mit ihrem und Michaels Sohn Mike sowie ihrem neuen Ehemann Jacob (Mark Feuerstein) zusammen. Lincoln ist wieder in kriminelle Kreise geraten und T-Bag (Robert Knepper) ist wieder auf freiem Fuß. Dieser hat einen mysteriösen Umschlag erhalten, der von Michael stammen soll.

In der fünften Episode der fünften Staffel von „Prison Break“ erhalten die Zuschauer endlich Auskunft über Michaels vermeintlichen Tod. Die beiden Brüder sind inzwischen endlich wiedervereint und es kommt zu einer Konfrontation. Es stellt sich heraus, dass Michael seinen Tod vortäuschte, weil er von einem korrupten CIA-Agenten, der unter dem Decknamen Poseidon agiert, erpresst wird. headtopics.com

Michael verleitet Jacob dazu, sich seine Waffe zu schnappen und auf ihn zu schießen. Jacob erkennt jedoch zu spät, dass er in einem lebensechten Nachbau der Hütte gelandet ist, in der er einst den CIA-Deputy Director Harlan Gaines (Barclay Hope) tötete. Auch bei den Patronen in der Waffe handelt es sich um Blindgänger.

Bei der Konfrontation kurz vor dem Showdown zwischen Michael und Poseidon/Jacob stehen sich T-Bag, Whip und Michael auf der einen Seite und Jacob und eine seiner Handlangerinnen A&W (Marina Benedict) auf der anderen Seite gegenüber. Als Whip von A&W erschossen wird, tötet T-Bag sie. Doch der Rachemord war noch nicht genug: Am Ende von „Prison Break“ findet sich Jacob in einer Zelle mit T-Bag wieder. Die Serie endet mit den Schreien Poseidons, der von T-Bag angegriffen wird. headtopics.com

Antisemitismus bei Fridays for Future: Das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennenDie Klimabewegung war zuletzt auch in Deutschland nicht besonders beliebt. Nach antisemitischen Äußerungen gerät sie nun massiv unter Druck. Wie viel Einfluss werden die Frauen und Männer um Greta Thunberg künftig noch haben? Weiterlesen ⮕

Amira reagiert auf das Ende des Podcasts und entfolgt Oliver PocherNach der Trennung von Oliver Pocher beendet Amira die Zusammenarbeit für den gemeinsamen Podcast und entfolgt ihm auf Social Media. In einem mysteriösen Post deutet sie an, dass sie sich von Menschen distanziert, die sie auslaugen. Weiterlesen ⮕

Vettel bedauert das Ende des Duells mit SchumacherSebastian Vettel bedauert, dass er im nächsten Jahr nicht mehr gegen sein Jugendidol Michael Schumacher antreten wird. Er hofft, dass Schumacher dem WM-Zirkus erhalten bleibt. Weiterlesen ⮕

Die Novemberrevolution von 1918: Das Ende der deutschen MonarchieIm November 1918 wird in Norddeutschland Geschichte geschrieben: Matrosen und Arbeiter ziehen in Kiel in Demonstrationszügen durch die Stadt. Die Novemberrevolution führt zum Sturz der Monarchie in Deutschland. Weiterlesen ⮕

Liebeskrise im „Sommerhaus der Stars“: Ist das hier für Ricarda und Maurice der Anfang vom Ende?Dicke Luft im Sommerhaus Weiterlesen ⮕

Das perfekte Dinner: Ewald will das Niveau erhöhenEwald, der selbständige Augenoptikermeister, möchte das Niveau beim 'perfekten Dinner' steigern. Er plant ein Menü mit Ricotta, Zitrone, Tomate, Salbei, bunten Bentheimern, Parmaschinken, Mozzarella und einem mutigen Dessert mit Pfirsich, Tomate, Mascarpone und Koriander. Die Gäste sind gespannt, aber auch verwirrt über die Kombinationen. Weiterlesen ⮕