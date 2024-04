Prinzessin Victoria und Prinz Daniel genießen Osterurlaub auf Mallorca

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel haben sich gemeinsam mit ihren Kindern eine Auszeit auf Mallorca gegönnt. Jetzt enthüllt Prinzessin Birgitta , dass sie sich auf der Insel mit den Royals getroffen und insbesondere viel Zeit mit Daniel verbracht habe. Die schwedischen Royals haben dort offenbar die Osterfeiertage genossen und sich unter anderem im Restaurant Mar de Nudos gezeigt.

"Die Kronprinzessin kam mit ihrer ganzen Familie, mit zwei befreundeten Paaren und drei Bodyguards, die diskret am Nebentisch saßen", so der Journalist. Nun bestätigt auch Prinzessin Birgitta, 87, die bereits seit vielen Jahren auf Mallorca lebt, dass die Thronfolgerin auf der Baleareninsel geurlaubt hat. Obwohl Prinzessin Birgitta schon lange nicht mehr im Dienst der Krone tätig und bereits seit 20 Jahren Wahl-Mallorquinerin ist, hat sie weiterhin eine starke Verbindung zum Königshaus

