Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill verkaufen ihre Villa in Florida

Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill haben endlich einen Käufer für ihre Villa in Pinecrest, Florida gefunden. Der Verkaufsstatus wurde auf 'under contract' und 'contingent' umgestellt, was bedeutet, dass ein Vertrag vorliegt, der jedoch noch aufgelöst werden kann. Der Preis für die Villa beträgt 6.995.000 Dollar.

