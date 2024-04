Prinzessin Kate: Insider behauptet, sie sei zu Krebs-Geständnis gezwungen worden

Vor knapp zwei Wochen gab Prinzessin Kate in einem Video ihre Krebsdiagnose bekannt. Ein Insider behauptet nun, Kate sei zu ihrem Krebs-Geständnis durch ein Informations-Leck gezwungen worden. In Kates Krebskampf sind Harry und Meghan nur noch Statisten. Auch wenn die Krebsdiagnose von Kate viele Emotionen bei der Prinzessin und ihrem Mann William auslöst: Eine Versöhnung mit Harry und Meghan wird es nicht geben.

„Der Druck auf sie muss riesig gewesen sein": Große Anteilnahme für Kate nach Krebs-Diagnose. Nachdem Prinzessin Kate in einem emotionalen Video ihre Krebserkrankung mit der Welt teilte, ist Daniel Steil für FOCUS online vor Ort in London, um die dort herrschende Stimmung einzufangen. Nach der Krebsdiagnose für Prinzessin Kate äußern sich Promis und Politiker weltweit bestürzt. In den sozialen Medien verbreitet sich eine Welle der Anteilnahme. Zugleich sagen Prinz Williams Frau bekannte Persönlichkeiten aus aller Welt volle Unterstützung zu

