Prinzessin Kate: In Jeans und Stiefeln bei Termin in London

mit Vätern und deren Kindern über die Online-Community und die Organisation, die Eltern mit ihrem Nachwuchs unterstützt. Auch auf dem Spielplatz wurde fleißig herumgetollt. Zudem gab es musikalische Unterhaltung: Zusammen mit Kate sang die Gruppe klassische Kinderlieder wie "Twinkle Twinkle Little Star".

