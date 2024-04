Prinzessin Kate erholt sich von Krebsdiagnose

Vor knapp zwei Wochen ging Prinzessin Kate (42) mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit: Bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Im Gespräch mit dem Magazin Bella gibt die Royal-Expertin Jennie Bond nun ein Update zu dem Gesundheitszustand der britischen Thronfolgerin: 'Sie sagt, dass sie täglich stärker wird und ich bin sicher, dass sie ihr Bestes tut, um am Leben im Freien teilzunehmen – Picknicks, Barbecues und Spaziergänge am Strand.' Aktuell erholt sich die 42-Jährige zusammen mit ihrem Mann Prinz William (41) und ihren gemeinsamen Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk. 'Ich gehe davon aus, dass Catherine und William jedes Gespräch über ihre Krankheit mit den Kindern ausblenden werden', erklärt die Adelsexpertin zudem im Interview mit der Zeitschrift. Ende März machte Kate die erschütternden Nachrichten über ihre Krebsdiagnose mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram publik

