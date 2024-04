Prinzessin Kate angeblich durch Informations-Leck zu Krebs-Geständnis gezwungen

Vor knapp zwei Wochen gab Prinzessin Kate in einem Video ihre Krebsdiagnose bekannt. Ein Insider behauptet nun, Kate sei zu ihrem Krebs-Geständnis durch ein Informations-Leck gezwungen worden. Am Freitagabend, 22. März, teilte der Kensington Palast ein Video von Prinzessin Kate, in dem sie die Welt über ihre Krebsdiagnose aufklärte. Für die meisten kam das schockierende Statement der Prinzessin überraschend.

Doch wie „“ nun berichtet, soll die Ankündigung von Kate über ihre Krankheit und die Behandlung nicht für alle eine Neuigkeit gewesen sein. Denn offenbar wurde Kate erpresst, ihre Berater mussten die Meldung hastig herausgeben. Der Grund hierfür soll ein Leck gewesen sein, durch das Informationen über ihren Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit gelangten. Wie der Insider der Ephraim-Hardcastle-Kolumne der „Daily Mail“ offenbarte, wurde der Kensington Palast darüber in Kenntnis gesetzt, dass Kates Diagnose kein Geheimnis mehr se

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinzessin Kate hat Krebs: Medizin-Experte ordnet ein - um welchen Krebs könnte es sich handeln?In einer emotionalen Videobotschaft offenbart die Prinzessin von Wales (42) den traurigen Grund für ihre Abwesenheit der letzten Monate: Sie habe Krebs.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Münchner Chefarzt erklärt Krebs im BauchraumPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Münchner Chefarzt erklärt Krebs im BauchraumPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Münchner Chefarzt erklärt Krebs im BauchraumPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Münchner Chefarzt erklärt Krebs im BauchraumPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Prinzessin Kate hat Krebs: Münchner Chefarzt erklärt Krebs im BauchraumPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »