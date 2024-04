Prinzessin Diana: Charles Spencer teilt süße Erinnerung an seine Schwester

Prinzessin Diana (✝36) bleibt unvergessen. Die Ex-Frau von König Charles III. (75) kam 1997 nach einem schweren Autounfall ums Leben. Nicht nur in den Herzen der Öffentlichkeit bleibt die beliebte Britin fest verankert. Auch Dianas Bruder Charles Spencer (59) erinnert immer wieder mit süßen Erinnerungen an Diana. Auf Instagram teilt der Earl nun einen Schnappschuss aus seiner Kindheit – genauer gesagt, seinem allerersten Schultag.

Darauf steht er in einer roten Schuluniform neben seiner großen Schwester und lächelt schüchtern in die Kamera. 'Mein Vater hat dieses Bild geschossen, kurz bevor er mich und meine Schwester Diana nach Silfied gefahren hat, eine wunderbare Grundschule in King's Lynn, Norfolk', schreibt Charles zu seinem Beitrag. Seine Follower lieben die kleinen Erinnerungen an Prinzessin Dian

