Prinz Harrys Memoiren: Elizabeth Hurley äußert sich zu den Gerüchten über ihre Beteiligung

Seine Memoiren waren der Auslöser Prinz Harry s (39) Memoiren 'Spare' (deutscher Titel: 'Reserve') haben im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt. Unter anderem spricht der Royal in seiner Autobiografie über Sex- und Drogenerfahrungen. Seine Jungfräulichkeit hat er demnach mit 17 Jahren auf einem Feld hinter einem Pub verloren. Es sei eine ältere Frau gewesen, mit der er Sex hatte. Sie habe ihn wie einen 'jungen Hengst' behandelt und ihn danach mit einem Klaps auf dem Po weggeschickt.

Danach brodelte die Gerüchteküche und es wurde über die Identität der Frau spekuliert. Auch Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley (58) wurde in den Kreis möglicher Frauen, die den Royal entjungfert haben könnten, aufgenommen. In einem neuen Interview hat sich Hurley noch einmal zu den Gerüchten geäußert.Elizabeth Hurley: 'Nicht schuldig' 'Das war haarsträubend', entgegnete die 58-Jährige laut 'People' in der Show 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' auf die Frage eines Fan

Prinz Harry Memoiren Elizabeth Hurley

