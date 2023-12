Prinz Harry zum Ziel von Islamisten

Prinz Harry spricht seit Jahren öffentlich und detailliert über seine Afghanistan-Einsätze. Das macht ihn nun offenbar zum Ziel von Islamisten. Er flog als Co-Pilot zweimal in einem britischen Kampfhubschrauber monatelang Einsätze in Afghanistan gegen die Taliban und andere islamistische Terrororganisationen wie al-Qaida.

Er habe schreckliche Dinge erlebt, beschrieb der Herzog von Sussex 2014 seine Kriegserlebnisse: Die Verwundung und den Tod von Einheimischen, darunter auch Kinder, durch Sprengfallen; tote Soldaten auf dem Schlachtfeld; die ständigen Verletztentransporte zurück ins Lager, wenn er über Funk das Codewort 'Operation Vampire' durchgeben musste, weil die Verwundeten viel Blut verloren hatten und viele Konserven brauchten. 'Bei dem Gedanken daran läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter', sagte Harry damals. Inzwischen mit dem Vor einer Woche rief das Al-Qaida-Medienportal AS-Sahab Media Foundation die muslimische Bevölkerung weltweit zu einem Anschlag auf den britischen Royal auf, um die islamistisch-palästinensische Terrormiliz Hamas zu unterstützen





