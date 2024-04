Prinz Harry wird Familie treffen, wenn er nach Großbritannien zurückkehrt

Der Herzog von Sussex, Prinz Harry , wird seine Familie treffen, wenn er im Mai nach Großbritannien zurückkehrt, um an den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games teilzunehmen. Obwohl das Verhältnis zwischen Harry und der königlichen Familie angespannt ist, wird erwartet, dass er sich trotzdem mit ihnen trifft.

Es wird berichtet, dass es schlimmer wäre, nicht zu kommen, als einen Kompromiss zu finden und nur kurz Zeit mit seinem Bruder und Vater zu verbringen, bevor er in die USA zurückkehrt

Prinz Harry Familie Großbritannien Invictus Games

