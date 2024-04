Prinz Harry und Prinz William haben geringe Chancen auf Versöhnung

Prinz Harry (39) und Prinz William haben wohl geringe Chancen auf eine baldige Versöhnung . Dass der kleine Bruder und seine Frau Herzogin Meghan (42) zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt von Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose erfuhren, war laut der Adelsexpertin Jennie Bond das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass das Fenster für ein Friedensangebot geschlossen ist, berichtet The Independent.

'Ich bezweifele, dass William überhaupt daran gedacht hat, seinen Bruder anzurufen oder ihm zu schreiben. In dem Wirbel der Emotionen, der sein Herz und seinen Verstand ergriffen haben muss, konnte kein Platz für das Geschwisterpaar sein, das so tief in das Herz ihrer einst engen Beziehung eingedrungen war', meint Jennie. Harry reist im Mai nach Großbritannien, um an einem Gottesdienst anlässlich des zehnten Jahrestages seiner Invictus-Spiele teilzunehme

