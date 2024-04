Prinz Harry erleidet erneute Gerichtsniederlage wegen Polizeischutz

Prinz Harry muss erneut eine Gerichtsniederlage einstecken. Die Berufung gegen die Verringerung seines Polizeischutz es wurde abgelehnt.Wie britische Medien übereinstimmend berichten

, scheiterte der britische Royal, der inzwischen mit seiner Frau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern in den USA lebt, mit einem Berufungsantrag gegen die Verringerung seines Polizeischutzes während seinen Besuchen in der Heimat. Das gab demnach ein Gerichtssprecher am Montag bekannt.mit der für ihn unverständlichen Entscheidung herum, dass er seit seines Rücktritts als arbeitender Royal einen verringerten Anspruch auf Polizeischutz habe.

Die erste Schlappe vor Gericht erfolgte für Prinz Harry im Februar dieses Jahres. Damals entschied der High Court in London, die britische Regierung habe rechtmäßig gehandelt, dem Royal den umfangreichen Schutz durch die zu entziehen. Es folgte der Gang für ein Berufungsgericht - laut den Anwälten von Prinz Harry, um "Gerechtigkeit zu erreichen".Der 39-Jährige fühle sich "ausgegrenzt und benachteiligt", hieß es unter anderem in der Begründung. Trotz seiner Entscheidung, als aktiver Royal zurückzutreten und nicht mehr in der ersten Reihe zu stehen, habe sich nichts geändert.

Das Berufungsgericht sah diese Argumente nun jedoch offenbar nicht als triftigen Grund an, um das Urteil des High Court anfechtbar zu machen. Bislang sei unklar, ob sich Prinz Harry nun mit dieser Entscheidung abfinden wird oder weitere juristische Wege ergründen will.

