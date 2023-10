Premiere für Schauspielerin Luna Schweiger und Komiker Oliver Kalkofe bei 'Grill den Henssler'

Premiere für Schauspielerin Luna Schweiger und Komiker Oliver Kalkofe – die beiden duellierten sich in der gestrigen"Grill den Henssler"-Ausgabe zum ersten Mal gegen den Profi-Koch. Dessert-Queen und Sängerin Kim Fisher dagegen hatte Steffen Henssler bei ihrem letzten Besuch mit voller Punktzahl an die Wand gekocht. Gute Voraussetzungen für einen erneuten Sieg. Mit Anweisungen von Koch-Coach Lucki Maurer nahmen es die drei Promis mit dem Profi auf.

"Dann stehst du hier und ich sitze dahinten", wies er Howan an. Der quittierte Hensslers Vorschlag mit einem scheuen Lächeln. Nachdem die Promis den Impro-Gang für sich entscheiden konnten, startete Luna Schweiger das Vorspeisenduell gegen Henssler.

Obwohl Oliver Kalkofe die Zutaten für den Cocktail peinlich genau mit einem Messbecher abfüllte, überzeugte das Endergebnis die Jury nicht."Ich trinke eigentlich keinen Alkohol", gestand Jana Ina Zarrella und verzog beim Probieren das Gesicht. Auch Christian Rach runzelte die Stirn, allerdings nicht nur wegen des Cocktails. headtopics.com

Ob das Strudelkörbchen mit Lemon Curd und süßem Pesto ihn retten konnte? Wohl kaum. Die Reise begann schon planlos, weil Henssler mit dem Begriff"Lemon Curd" nicht viel anfangen konnte. Fairerweise gab es Hilfe von Laura Wontorra, die sich ihr Wissen vor der Sendung angeeignet hatte. Die Zubereitung bereitete dem Profi-Koch dennoch große Schwierigkeiten.

"Ich hab' da mal was vorbereitet", lächelte Laura Wontorra und prompt ertönte der Hit"Flowers" von Miley Cyrus, den Kim Fisher aus voller Brust mitsang. Tanzen wäre dagegen nichts für die 54-Jährige, die liebend gerne mit Laura einen"Sex-Talk-Podcast" aufnehmen würde. Zurück zum Dessert. Dass Hensslers schwarze Küchlein bei der Jury nicht gerade gut ankamen, war absehbar. headtopics.com

Steffen Henssler schwärmt von Til Schweiger bei „Grill den Henssler"Bei „Grill den Henssler" findet der Star-Koch liebe Worte für Til Schweigerwartete am Sonntagabend erneut mit illustren Gästen auf. Doch vor allem Steffen Hensslers (51) Schwärmerei für Til Schweiger (59) lässt Fan-Ohren aufhorchen. Kult-Comedian und Moderator Oliver Kalkofe (58) ist in seiner Show „Kalkofes Mattscheibe" eigentlich für bissige Witze über andere Promis zuständig – diesmal sollte er die prominenten Juroren Jana Ina Zarrella (46), Reiner Calmund (74) und Christian Rach (66) verköstigen. Die Koch-Gäste der heutigen Sendung: (v.l.) Lucki Maurer, Gastgeber Steffen Henssler, Oliver Kalkofe , Laura Wontorra, Luna Schweiger und Kim Fisher Kalkofe ergab sich seinem Schicksal, gegen TV-Koch Steffen Henssler antreten zu müssen: „Ich finde es nur fair, dass er mich jetzt mal kleinkochen kann. Ich kann nicht gut kochen." Außerdem mit dabei: Sängerin und Moderatorin Kim Fisher (54) und Schauspielerin und Til-Schweiger-Tochter Luna (26).Luna war für die Vorspeise verantwortlich: Enchiladas mit Mole-Huhn, Guacamole und Bohnen-Mais-Salat. Für Luna, die in Malibu aufwuchs, eine der leichteren Aufgaben: „Da isst man sehr viel mexikanisches Essen." In Deutschland fühlt sie sich inzwischen jedoch ebenso heimisch: „Ich bin fast Deutsche mittlerweile. Ich finde inzwischen das Oktoberfest wieder witzig und Weißwurst und Bier

