Premiere: APOTHEKENTOUR gastiert in Wien / 1.500 Apotheker:innen und PKA angemeldet

Die APOTHEKENTOUR kommt nach Österreich. Mehr als 1.500 Apotheker:innen und PKA haben sich für das trendige Event in der Wiener MARX HALLE bereits angemeldet. 24 namhafte Pharmaunternehmen werden vor Ort sein, um den Besucher:innen ihre Produktneuheiten und Innovationen ganz persönlich und in exklusiver, fachkundiger Atmosphäre vorstellen zu können.

Die APOTHEKENTOUR tritt in Wien an, um zu überraschen: Das Event verbindet Wissensvermittlung mit Unterhaltung und definiert dank eines ganzheitlichen und innovativen Konzepts 'Infotainment' neu."Wir präsentieren mit der APOTHEKENTOUR mehr als nur ein zeitgemäßes Messekonzept - wir stellen immer die Bedürfnisse der Apothekenteams, die bei uns zu Gast sind, in den Mittelpunkt. Für sie machen wir die APOTHEKENTOUR.

Die Besucher:innen der APOTHEKENTOUR können sich nicht nur an den Ständen der einzelnen Unternehmen informieren, sondern mittels Silent-Lab-Kopfhörern auch in der gesamten Halle Live-Vorträgen lauschen, die in drei stilvoll designten und moderierten Lounges zur fachlichen Weiterbildung einladen.

Auf der APOTHEKENTOUR in der MARX HALLE in Wien am 4. und 5. November werden folgende Unternehmen vertreten sein: Abacus Medicine, BANO Healthcare, Bayer, Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Wolff, Engelhard Arzneimittel, ERWO Pharma, Fagron, Gebro Pharma, HERMES ARZNEIMITTEL, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kosan Pharma, L'Oréal, OMNi-BiOTiC, Orthomol, PHOENIX, ratiopharm, Schwabe Austria, SIDROGA Pharma, STADA, Ursapharm, Wort&Bild Verlag.

