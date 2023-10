Premier League: Tottenham baut gegen Crystal Palace Tabellenführung aus

Die Tottenham Hotspur haben sich zur Eröffnung des zehnten Premier-League-Spieltags mit 2:1 bei Crystal Palace durchgesetzt und ihre Führung an der Tabellenspitze ausgebaut. In den letzten Minuten mussten die Spurs noch einmal zittern.Die Spurs wollten mit einem Sieg bei Crystal Palace vorlegen und den Abstand an der Spitze der Premier League auf Verfolger Manchester City bis auf fünf Punkte ausbauen.

Tottenham ließ den Ball laufen, hatte zu Spielende 76 Prozent Ballbesitz und belohnte sich knappe zehn Minuten später. Son vollendete einen toll vorgetragenen Angriff auf Vorlage von Brennan Johnson (66.). Mit einem Zwei-Tore-Rückstand beruhigte sich das Geschehen etwas. Torchancen gab es zunächst nicht. Crystal Palace hatte genug damit zu tun, das eigene Tor zu verteidigen - kam wenn, dann vereinzelt über Standards nach vorne (77.).

