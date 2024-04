Premier League Darts 2024

Vom 1. Februar bis 23. Mai 2024 findet die Premier League Darts statt. Das Turnier gilt als zweitwichtigstes der PDC .Ab dem 1. Februar treffen jeden Donnerstag acht der besten Darts-Spieler der Welt in der Premier League aufeinander. Das Turnier ist nach der Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier der PDC und mit nur acht Teilnehmern das exklusivste des Verbandes.. Hinzu kommen vier" Wildcards ", die die PDC in Abstimmung mit dem in England übertragenden TV-Sender"Sky" bestimmt.

2024 gingen die Startrechte anDieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.Pro Spieltag wird ein"Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freue

