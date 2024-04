Premier League: 32. Spieltag - Wer spielt gegen wen?

Gegen wen spielen Liverpool , Manchester City und Co.? Und wer spielt im Match of the Week? Alle Infos zur PL- Übertragung HIER im Überblick. In der Premier League steht der 32. Spieltag auf dem Programm und das Titelrennen ist weiter in vollem Gange. Los geht es am Samstagmittag mit dem Spiel zwischen dem Titelverteidiger Manchester City bei Crystal Palace . Das Team von Pep Guardiola liegt auf dem dritten Platz in der Tabelle mit drei Punkten Rückstand zu Spitzenreiter FC Liverpool .

Am Nachmittag finden fünf Spiele parallel statt: unter anderem gibt es das Abstiegdsduell zwischen dem FC Burnley und dem FC Everton. Am Abend greift dann der Tabellenzweite FC Arsenal ins Geschehen ein: die Gunners sind zu Gast bei Brighton & Hove Albion. Arsenal steht aktuell auf Rang 2, einen Punkt hinter den Reds. Das Team von Pep Guardiola spielt am Sonntagnachmittag im Match of the Week bei Manchester Unite

