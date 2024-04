Preisschilder bei Lidl: TikTok-Video sorgt für Diskussion

Ein Preis-Thema ist wohl gar nicht so unbedeutend wie gedacht. Denn das TikTok eines Lidl -Filialleiters sorgt für Uneinigkeit in den Kommentaren. Kassel – Haben Sie im Supermarkt oder im Discounter schon einmal ein Preisschild nicht gefunden? Wahrscheinlich kennt dieses Problem jeder, denn hin und wieder sind die Schildchen durcheinander oder versteckt angebracht.

Doch haben Sie schon einmal darauf geachtet, ob der Preis über oder unter einem Produkt angebracht ist? Genau über dieses Thema entbrannte nun eine Diskussion auf TikTok.-Filialleiters. Denn fragt man ihn, gibt es bei dem Thema keine Diskussion: „Bei Lidl sind die Preisschilder nicht unten drunter, sondern oben drüber. So sollte es auch sein“, erklärt er. Seine Meinung zu dem Thema dürfte hier wohl aber nicht ganz objektiv sein. Eine Mitarbeiterin der Filiale sieht es ähnlich: „Das macht ja gar keinen Sinn, warum sollte das denn unten drunter sein?“ Dabei scheint es bei der Konkurrenz ganz anders abzulaufe

