Preisexplosion bei Rohstoffen: Silberpreis steigt um 29 Prozent

Luftaufnahme eines Tagebausteinbruchs mit vielen Maschinen bei der Arbeit - Ansicht von oben. Dieses Gebiet wurde für Kupfer, Silber, Gold und andere Mineralien abgebaut.Die Welt braucht für die Energiewende und den Kampf gegen den Klimawandel riesige Mengen an Rohstoffe n. Doch gleichzeitig wird immer weniger gefördert, weil sich neue Minenprojekte nicht mehr lohnen. Die Konsequenz: Mit Rohstoffe n lässt sich viel Geld verdienen.

Der Grund dafür ist simpel: Mega-Transformations-Projekte wie die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel im Allgemeinen verlangen nach einer erhöhten Bauaktivität. Diese Nachfrage kann die Bergbauindustrie aber nicht ausreichend befriedigen. Das liegt auch daran, dass in den vergangenen 20 Jahren viele Kapazitäten abgebaut wurden. So gibt es in den USA heute etwa nur noch vier Schmelzhütten für Aluminium. Zur Jahrtausendwende waren es noch 20.

Ein Superzyklus wäre durch rasch steigende Preise gekennzeichnet, die durch knappes Angebot und stark steigende Nachfrage entstehen. Davon würden Kleinanleger profitieren können. So gibt es etwa passive Exchange-Traded-Fonds , die den Rohstoffmarkt im Allgemeinen abbilden, aber auch einzelne Segmente daraus wie Kupfer oder Aluminium. Zu den größten Bergbaukonzernen, deren Aktien Sie kaufen können, gehören.

