Preise für Fernwärme bleiben auf hohem Niveau

Die Preise für Fernwärme haben sich auch im vergangenen Quartal auf hohem Niveau bewegt. Das schließt der Verbraucherzentrale Bundesverband aus seiner regelmäßigen Untersuchung von Preisdaten aus 31 Fernwärmenetzen. Private Haushalte haben demnach in einem typischen Mehrfamilienhaus im Median in großen Wärmenetzen effektiv 17 Cent pro kWh bezahlt. In kleinen Wärmenetzen seien es 20 Cent pro kWh gewesen.

Der vzbv unterscheidet große und kleine Netze. Große Netze in Großstädten, die zum Beispiel aus Abwärme von Müllverbrennungsanlagen und Kohlekraftwerken gespeist werden, unterschieden sich in den Preisbildungsmechanismen von Nahwärmenetzen/Netzen in kleinen Städten oder Quartieren, die zum Beispiel mit erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken beziehungsweise erneuerbaren Energien betrieben werden.

Fernwärme ist einer der Bestandteile der Energiepolitik der Bundesregierung. Die Kommunen sind seit Herbst gesetzlich angehalten,.

