Preisbremsen für Strom und Gas laufen zum Jahresende aus

Zum Jahresende laufen die Preisbremsen für Strom und Gas aus, die ab einer bestimmten Höhe den Preis für einen Großteil des Verbrauchs deckeln. Das ist aber noch lange nicht alles. Springt hier direkt zu dem Punkt, der für euch relevant ist: CO2-Abgabe, Netzentgelte, Mehrwertsteuer Beim Gas wird zum 1. Januar 2024 die CO2-Abgabe erhöht. Fossile Brennstoffe werden dann mit 45 Euro pro Tonne CO2 belegt. Unternehmen geben diese Kosten in der Regel an ihre Kunden weiter.

Heizöl, Erdgas oder Benzin wird entsprechend teurer. Bei Strom steigen die Netzentgelte deutlich – und zwar laut Vergleichsportal Check24 um rund 32 Prozent. Bei einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden bedeute dies jährliche Mehrkosten von 163 Euro. Und: Ab 1. März fällt die Ermäßigung der Mehrwertsteuer bei Gas und Fernwärme weg. Beides wird dann wieder regulär mit 19 Prozent besteuert statt der vorübergehenden sieben Prozen





