Potsdams erste E-Tankstelle: Stadt lehnt Teslas Bedingung ab

27.10.2023 20:50:00 / Herkunft: Tagesspiegel

Ein Berliner Regisseur will nahe der A10 in Marquardt 2025 eine Elektrotankstelle bauen. Die Stadt will an dem Standort aber keine Gastronomie erlauben. Das sorgt für ein Problem.